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Спецоперация на Украине 28 марта: последние новости на сегодня

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Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 марта 2023 года.

Спецоперация на Украине 28 марта: последние новости на сегодня
© РИА Новости

В ГД предложили дать дополнительный отпуск женам участников СВО

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили внести законопроект, предоставляющий женам военнослужащих, участвующих в боевых действиях на территории Украины, дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом пишет ТАСС.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск будет длиться семь календарных дней. Поправки предлагают внести в Трудовой кодекс России. Предполагается, что эта мера позволит женам военнослужащих уделять больше внимания детям и посвятить время бытовым вопросам.

ВС РФ удалось захватить несколько опорных пунктов ВСУ под Кременной

В районе города Кременная в ЛНР несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были захвачены в результате масштабной атаки со стороны российских военнослужащих. Об этом пишет портал «RuNews24» со ссылкой на информацию военного корреспондента RT Станислава Обищенко.

Журналист сообщил, что российские подразделения за двое суток продвинулись вглубь Украины примерно на полкилометра. Отряды ВДВ и морской пехоты смогли захватить шесть опорных пунктов ВСУ в районе города Кременная.

В публикации утверждается, что украинские солдаты при отступлении иногда минируют тела погибших сослуживцев и оставляют их на поле боя в качестве ловушки.

ВСУ начали минировать и взрывать здания при приближении российских военных

Украинские военнослужащие стали минировать и взрывать здания при приближении ВС РФ. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Авторы опубликовали кадры подрыва солдатами 93-й бригады Вооруженных сил Украины заранее заминированного здания в Артемовске (украинское название — Бахмут). Информации о том, находились ли внутри российские военнослужащие, нет.

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