Пентагон отказался публиковать видео с тремя НЛО

Пентагон не собирается выкладывать в общий доступ видео с неопознанным летающим объектом (НЛО), сбитым в феврале над Аляской, кадры строго конфиденциальны. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на представителей Пентагона, передает РИА Новости.
Как заявил собеседник издания, у Пентагона есть видео, на котором запечатлен момент сбития трех неопознанных летающих объектов американскими истребителями с использованием ракет «воздух-воздух» Sidewinder.
«Я могу вам сказать, что сейчас у нас нет фотографий или видео, которые мы можем обнародовать. Кадры остаются засекреченными», — пояснил представитель Пентагона, добавив, что у него нет никакой информации по поводу намерений властей все же опубликовать эти материалы.
Агентство напоминает, что эти объекты сбиты в то же время, что и китайский аэростат над Атлантическим океаном.
Ранее президент США Джо Байден поручил правительству создать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов. На эту инициативу его натолкнули инциденты на севере США и в Канаде. Байден счел целесообразным изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации НЛО, которые несут угрозу безопасности страны.