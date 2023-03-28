Пентагон отказался публиковать видео с тремя НЛО

«Я могу вам сказать, что сейчас у нас нет фотографий или видео, которые мы можем обнародовать. Кадры остаются засекреченными», — пояснил представитель Пентагона, добавив, что у него нет никакой информации по поводу намерений властей все же опубликовать эти материалы.