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Пентагон отказывается публиковать кадры с тремя сбитыми НЛО

Пентагон не намерен публиковать кадры с тремя неопознанными объектами, сбитыми в феврале 2023 года. Об этом в понедельник вечером сообщила газета Daily Mail со ссылкой на пресс-службу американского оборонного ведомства.

Пентагон объяснил отказ от публикации кадров со сбитыми НЛО
© 123rf.com

В министерстве заявили, что сейчас три видео засекречены и США пока не намерены их обнародовать.

Видео дня

"Могу вам сказать, что на данный момент у нас нет изображений или видео для публикации", - заявил представитель Пентагона.

По словам авторов статьи, ранее исследователь НЛО Джон Гринуолд запросил кадры объектов в соответствии с Законом о свободе информации. Представитель ВВС США пояснил, что изображения могут содержать информацию о "разведывательной деятельности" и затрагивать "научные, технологические и экономические вопросы, касающиеся национальной безопасности". Гринуолд намерен обжаловать решение Пентагона.

ВВС США сбили «китайский шар»

С февраля США сбили по меньшей мере четыре подобных воздушных аппарата - первый был уничтожен над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины, второй - в водах к северу от Аляски, а третий - над канадской арктической территорией Юкон. Последний, четвертый подобный объект был сбит над озером Гурон на границе США и Канады.

Как отмечает Daily Mail, на данный момент Вашингтон обнародовал информацию только об объекте над Южной Каролиной, который оказался китайским аэростатом. Он был сбил американскими ВС 4 февраля. В США его назвали "разведывательным воздушным шаром", который занимался "сбором важной информации". МИД КНР выразил протест. В Пекине заявили, что это был метеорологический зонд, который оказался над американской территорией случайно.

Комментируя происхождение остальных объектов, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США "нет никаких свидетельств или чего-либо, что указывало бы на то, что данные три объекта были частью программы шаров-шпионов Китая, или на то, что они определенно выполняли сбор разведывательных данных".

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