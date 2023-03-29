Польша увеличит производство боеприпасов для Украины

Власти Польши решили увеличить производство боеприпасов. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, его слова передает Sky News.
Глава польского правительства уточнил, что союзники намерены нарастить поставки вооружений Киеву в преддверии возможного наступления Украины на фронте.
«Я призываю частные компании, государственные компании, иностранные организации быстро взяться за создание новых заводов по производству боеприпасов на территории Польши», — высказался Моравецкий. Он подчеркнул, что кабмин Польши намерен выделить два миллиарда злотых на инвестиции из бюджета.