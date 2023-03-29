Польша увеличит производство боеприпасов для Украины

«Я призываю частные компании, государственные компании, иностранные организации быстро взяться за создание новых заводов по производству боеприпасов на территории Польши», — высказался Моравецкий. Он подчеркнул, что кабмин Польши намерен выделить два миллиарда злотых на инвестиции из бюджета.