Стало известно о планах ФРГ увеличить военную помощь Украине

Министерство финансов Германии согласует в бундестаге увеличение бюджетного фонда, из которого финансируется помощь Украине, с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро в 2023 году. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на письмо ведомства.

Отмечается, что украинская сторона терпит большие потери в военной технике, в связи с чем Берлин хочет значительно увеличить военную помощь стране в следующие годы.

Издание сообщает, что для этих целей ведомство намерено согласовать с комиссией увеличение фонда под названием «Укрепление государств-партнеров в сфере безопасности, обороны и стабилизации».

По данным Spiegel, денежные средства используются министерством для оплаты значительной части поставок вооружений в Киев, а также для замены систем, которые были отправлены со складов Бундесвера.

Также отмечается, что Министерство обороны ФРГ в ближайшее несколько лет планирует использовать дополнительные 8,8 миллиарда евро бюджетных средств для тех же целей. В материале говорится, что особых вливаний средств требует переданные ранее Украине системы ПВО, БМП и танки.