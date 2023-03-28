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1 час назад

Стало известно о планах ФРГ увеличить военную помощь Украине

Lenta.ruиещё 7

Министерство финансов Германии согласует в бундестаге увеличение бюджетного фонда, из которого финансируется помощь Украине, с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро в 2023 году. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на письмо ведомства.

Стало известно о планах ФРГ увеличить военную помощь Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что украинская сторона терпит большие потери в военной технике, в связи с чем Берлин хочет значительно увеличить военную помощь стране в следующие годы.

Издание сообщает, что для этих целей ведомство намерено согласовать с комиссией увеличение фонда под названием «Укрепление государств-партнеров в сфере безопасности, обороны и стабилизации».

По данным Spiegel, денежные средства используются министерством для оплаты значительной части поставок вооружений в Киев, а также для замены систем, которые были отправлены со складов Бундесвера.

Также отмечается, что Министерство обороны ФРГ в ближайшее несколько лет планирует использовать дополнительные 8,8 миллиарда евро бюджетных средств для тех же целей. В материале говорится, что особых вливаний средств требует переданные ранее Украине системы ПВО, БМП и танки.

По данным издания, заведующие бюджетом ФРГ профильные отделы бундестага намерены обсудить на закрытом заседании, которое пройдет во вторник, 28 марта, что конкретно на данные средства будет приобретено для Украины.

Армия,Бундестаг,
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