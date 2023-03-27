Житель Артемовска рассказал, как солдаты ВСУ переодевались в российскую форму

Солдаты ВСУ переодевались в российскую форму в Артемовске, чтобы выявить пророссийски настроенных мирных граждан. Об этом сообщил житель города.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Слухи у нас по улице ходили, что переодетые в российскую форму заходили, вот пришла «российская армия», кто обрадовался — выходим. Куда девали этих людей — никто не знает, — рассказал он.

По его словам, еще перед началом спецоперации представители украинских служб забрали за пророссийские настроения его коллегу, о нем до сих пор ничего не известно, сообщает РИА Новости.

За прошлую неделю ВСУ понесли потери общей сложностью до 4,5 тысячи человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артемовска. При этом 20 процентов из числа раненых в дальнейшем не смогут вернуться на фронт.