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30 минут назад

Житель Артемовска рассказал, как солдаты ВСУ переодевались в российскую форму

Вечерняя Москваиещё 1

Солдаты ВСУ переодевались в российскую форму в Артемовске, чтобы выявить пророссийски настроенных мирных граждан. Об этом сообщил житель города.

Житель Артемовска рассказал, как солдаты ВСУ переодевались в российскую форму
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Слухи у нас по улице ходили, что переодетые в российскую форму заходили, вот пришла «российская армия», кто обрадовался — выходим. Куда девали этих людей — никто не знает, — рассказал он.

По его словам, еще перед началом спецоперации представители украинских служб забрали за пророссийские настроения его коллегу, о нем до сих пор ничего не известно, сообщает РИА Новости.

За прошлую неделю ВСУ понесли потери общей сложностью до 4,5 тысячи человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе Артемовска. При этом 20 процентов из числа раненых в дальнейшем не смогут вернуться на фронт.

Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов. Уточняется, что в декабре в этом предприятии провел награждение солдат президент Украины Владимир Зеленский.

Армия,Владимир Зеленский,
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