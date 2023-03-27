Украина подтвердила получение Challenger, Marder и Stryker

Британские танки Challenger, американские бронетранспортеры Stryker и бронированные автомобили Cougar, а также германские боевые машины пехоты (БМП) Marder поступили на вооружение десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сегодня имел честь вместе с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших бронированных подразделениях. "Челленджеры" от Британии, "Страйкеры" и "Кугары" от США и "Мардеры" от Германии", - написал глава военного ведомства Украины на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Резников также опубликовал свою фотографию вместе с военными в форме украинских десантных войск на фоне перечисленной им западной техники.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил 27 марта, что ВСУ получили 18 германских современных танков Leopard 2A6. Германский журнал Der Spiegel сообщил в тот же день, что украинской стороне также переданы около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder. В свою очередь Минобороны Великобритании сообщило, что украинские танковые экипажи завершили процесс обучения управлению танками Challenger 2 и вернулись из Соединенного Королевства на Украину. Великобритания 14 января первой из западных стран объявила, что передаст Киеву 14 танков Challenger 2. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в начале марта, что Великобритания поставит Украине вдвое больше танков, чем обещала изначально.