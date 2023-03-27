В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
24 минуты назад

Украина поставила в свои десантно-штурмовые войска бронетехнику из Британии, США и ФРГ

ТАССиещё 2

Британские танки Challenger, американские бронетранспортеры Stryker и бронированные автомобили Cougar, а также германские боевые машины пехоты (БМП) Marder поступили на вооружение десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников.

Украина подтвердила получение Challenger, Marder и Stryker
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сегодня имел честь вместе с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших бронированных подразделениях. "Челленджеры" от Британии, "Страйкеры" и "Кугары" от США и "Мардеры" от Германии", - написал глава военного ведомства Украины на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Резников также опубликовал свою фотографию вместе с военными в форме украинских десантных войск на фоне перечисленной им западной техники.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил 27 марта, что ВСУ получили 18 германских современных танков Leopard 2A6. Германский журнал Der Spiegel сообщил в тот же день, что украинской стороне также переданы около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder. В свою очередь Минобороны Великобритании сообщило, что украинские танковые экипажи завершили процесс обучения управлению танками Challenger 2 и вернулись из Соединенного Королевства на Украину. Великобритания 14 января первой из западных стран объявила, что передаст Киеву 14 танков Challenger 2. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в начале марта, что Великобритания поставит Украине вдвое больше танков, чем обещала изначально.

Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в конце февраля, что США передадут в распоряжении Украины 109 боевых машин пехоты Bradley, 31 танк Abrams и 90 бронетранспортеров Stryker. Официальный представитель Госдепартамента США в декабре заявил, что на Украину будут отправлены 37 бронированных автомобилей Cougar.

Армия,Ллойд Остин,Вадим Пристайко,Олаф Шольц,Алексей Резников,Госдеп США,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий