Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении

Без дальнобойных орудий, которые Запад должен предоставить Киеву, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может обернуться огромными потерями. Об этом Алексей Арестович в эфире LRT Television.
По его мнению, без дальнобойного оружия на Украине будут проливаться «моря крови».
При этом он предрек, что решение о его предоставлении Киеву, вероятнее всего, не будет принято до лета 2023 года, то есть до запланированного в июле саммита НАТО в Вильнюсе. В то же время, отметил Арестович, контрнаступление запланировано на весну.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нужных для Киева решений движется слишком медленно, а также пожаловался, что поставки дальнобойных ракет затягиваются.