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39 минут назад

Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении

Lenta.ruиещё 4

Без дальнобойных орудий, которые Запад должен предоставить Киеву, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может обернуться огромными потерями. Об этом Алексей Арестович в эфире LRT Television.

По его мнению, без дальнобойного оружия на Украине будут проливаться «моря крови».

При этом он предрек, что решение о его предоставлении Киеву, вероятнее всего, не будет принято до лета 2023 года, то есть до запланированного в июле саммита НАТО в Вильнюсе. В то же время, отметил Арестович, контрнаступление запланировано на весну.

Описан возможный сценарий контрнаступления Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нужных для Киева решений движется слишком медленно, а также пожаловался, что поставки дальнобойных ракет затягиваются.

Армия,Видео,СВО,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,НАТО,
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