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27 минут назад

WSJ: у Запада пока нет плана завершения украинского конфликта

Газета.Ruиещё 1

Лидеры западных государств рассчитывают на контрнаступление ВСУ в ходе украинского конфликта, которое должно, с их точки зрения, ослабить Россию и создать условия для проведения мирных переговоров, но многие сосредоточены на краткосрочных приоритетах и не знают, как будут поступать в случае победы Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

WSJ: у Запада пока нет плана завершения украинского конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно статье, в Европе и США надеются на усиленное поставляемыми ими вооружениями контрнаступление Киева, после которого Россия должна будет уступить территории и пойти на мирные переговоры, но немногие официальные лица Запада уверены в «аккуратном сценарии».

«Многие из тех, кто поддерживает Украину, сосредоточены на краткосрочных приоритетах: отчаянном поиске достаточного количества боеприпасов для Киева, чтобы сдержать Россию на востоке Украины, а также подготовке резервов для молниеносного контрнаступления», — сказано в материале.

Как отмечает WSJ, наиболее вероятным сценарием развития военных действий будет противостояние на истощение до тех пор, пока одна из сторон не объявит о прекращении сопротивления, не достигнув поставленных задач.

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«И даже в этом случае нет четкого консенсуса относительно того, что делать с господином Путиным в случае победы Украины», — указывает издание.

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