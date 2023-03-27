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5 минут назад

На Украине заявили о доминировании российских истребителей в небе

Lenta.ruиещё 2

На Украине заявили, что новое поколение истребителей дает российской стороне все большее доминирование в небе в зоне конфликта. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

На Украине заявили о доминировании российских истребителей в небе
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

По его словам, доминирование сил России усиливается после того, как Москва заменила старые модели более современными Су-35. Отмечается, что такие изменения могут вызвать беспокойство США и их союзников.

Украинский чиновник подчеркнул, что у Киева нет возможности противостоять такой российской технике в воздухе.

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Ранее стало известно, что Польша отказалась отдавать Украине все имеющиеся в распоряжении советские истребители МиГ-29. Министр иностранных дел республики Павел Яблоньский отметил, что передача самолетов будет осуществляться последовательно и тайно. Он также заявил о необходимости укрепления безопасности Польши.

Армия,Павел Яблоньский,
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