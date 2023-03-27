Западные и российские дроны сравнили

Россия обладает рядом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая «Ланцет», «Куб» и «Орлан», которые способны конкурировать с дронами западного производства. Западные и российские беспилотники Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru.

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«В принципе, Россия располагает неплохими вариантами БПЛА. Например, "Ланцет" с дальностью применения 40-50 километров, выступающий в роли дрона-камикадзе, достаточно эффективный аппарат. Или "Куб", спроектированный концерном "Калашников", тоже очень неплохо себя зарекомендовал», — сказал аналитик.

Также он выделил дрон «Орлан» с радиусом применения 250 километров, который может нести 60 килограммов полезной нагрузки. В состав вооружения беспилотника могут входить ракеты класса «воздух-воздух».

Ранее в марте гендиректор Оптико-механического конструкторского бюро (ОКБ) «Астрон» Владимир Попов рассказал о разработке комплекса дальней тепловизионной разведки с квадрокоптером БПЛА400Т.