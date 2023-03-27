В Великобритании заметили украинских солдат с боеприпасами с обедненным ураном

Украинских солдат в Великобритании обучали применению боеприпасов с обедненным ураном. Об этом сообщает Declassified UK со ссылкой на документальный фильм британского Минобороны о подготовке военнослужащих ВСУ управлению танками Challenger 2.

Фото: Ukrainian Joint Forces Operation Press Service Ukrainian Joint Forces Operation Press Service

Портал уточнил, что видео было опубликовано 26 марта. На кадрах видно, как британские инструкторы показывают украинским танкистам боеприпасы с обедненным ураном. Снаряды помечены в качестве «инертных», а рядом лежит сине-серебристая тренировочная оболочка. Предполагается, что ВСУ показывали версию 120-миллиметрового боеприпаса Charm3.

Также на кадрах Declassified UK заметили американского инструктора. Портал считает, что данный факт может еще сильнее обострить напряженность, поскольку ранее Белый дом отказался отправлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Кроме того новость о поставках этих снарядов Киеву вызвала критику из-за опасений по поводу воздействия на здоровье людей и окружающую среду.