Бывший командир батальона «Айдар»* рассказал о ситуации в Авдеевке

Бывший командир роты батальона «Айдар»* (экстремистская организация, запрещена в России) Евгений Дикий рассказал о ситуации в Авдеевке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По словам Дикого, Авдеевка наполовину окружена российскими силами, а Артёмовск уже на 4/5 находится в кольце. Он также добавил, что российские военнослужащие пытаются «сделать из Авдеевки Бахмут-2».
«То есть они тоже там перешли от тактики лобового штурма, убедившись, что это безнадежно, к тактике охвата города с разных сторон», – уточнил он.
Дикий также уточнил, что российская сторона пытаются перерезать трассы на Авдеевском направлении.
«То есть они пытаются фактически повторить там то, что у них в бахмутской операции является успешным – окружение и перерезка дорог», – заключил он.
Ранее мэр Авдеевки Виталий Барабаш призвал граждан покинуть город.