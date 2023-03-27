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38 минут назад

Бывший командир батальона «Айдар»* рассказал о ситуации в Авдеевке

Елена Прошина

Бывший командир роты батальона «Айдар»* (экстремистская организация, запрещена в России) Евгений Дикий рассказал о ситуации в Авдеевке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Бывший командир батальона «Айдар»* рассказал о ситуации в Авдеевке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Дикого, Авдеевка наполовину окружена российскими силами, а Артёмовск уже на 4/5 находится в кольце. Он также добавил, что российские военнослужащие пытаются «сделать из Авдеевки Бахмут-2».

«То есть они тоже там перешли от тактики лобового штурма, убедившись, что это безнадежно, к тактике охвата города с разных сторон», – уточнил он.

Дикий также уточнил, что российская сторона пытаются перерезать трассы на Авдеевском направлении.

«То есть они пытаются фактически повторить там то, что у них в бахмутской операции является успешным – окружение и перерезка дорог», – заключил он.

Ранее мэр Авдеевки Виталий Барабаш призвал граждан покинуть город.

Армия,Евгений Дикий,Виталий Барабаш,
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