Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

«Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными», — написал Зеленский, указав, что посетил командный пункт группировки «Запорожье».

В рамках своего визита президент Украины вручил сотрудникам Службы безопасности, Национальной гвардии и полиции, пограничной службы и службы по чрезвычайным ситуациям Украины ордена и медали. Также он провел совещание по ситуации в Запорожской области.