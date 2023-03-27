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18 минут назад

В России назвали цель размещения ядерного оружия в Белоруссии

Lenta.ru

Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии призвано защитить государства от растущих угроз со стороны НАТО. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«У России и Белоруссии Союзное государство. Стороны изначально, еще на стадии первых шагов по его формированию, определяли контуры дальнейшего сотрудничества и укрепления. Это и экономическая сфера, законодательная, образование, и, конечно, то же касается и структуры безопасности, ведь очевидно, что за последние годы число вызовов и угроз безопасности для наших стран увеличилось», — сказал Новиков.

В частности, депутат указал на такие, по его мнению, угрозы, как продолжающаяся активность НАТО, попытки совершения госпереворота в Белоруссии, санкционное давление на Россию и другие недружественные действия, противостоять которым можно только совместными усилиями.

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Новиков подчеркнул, что Россия может применить ядерное оружие только в качестве ответной меры на аналогичный шаг. Он также добавил, что его размещение в Белоруссии является превентивной мерой, направленной именно на предотвращение войны. Поскольку лучшая защита от открытого конфликта, по словам депутата, это способность страны себя защитить.

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

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