В России назвали цель размещения ядерного оружия в Белоруссии

Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии призвано защитить государства от растущих угроз со стороны НАТО. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«У России и Белоруссии Союзное государство. Стороны изначально, еще на стадии первых шагов по его формированию, определяли контуры дальнейшего сотрудничества и укрепления. Это и экономическая сфера, законодательная, образование, и, конечно, то же касается и структуры безопасности, ведь очевидно, что за последние годы число вызовов и угроз безопасности для наших стран увеличилось», — сказал Новиков.

В частности, депутат указал на такие, по его мнению, угрозы, как продолжающаяся активность НАТО, попытки совершения госпереворота в Белоруссии, санкционное давление на Россию и другие недружественные действия, противостоять которым можно только совместными усилиями.

Новиков подчеркнул, что Россия может применить ядерное оружие только в качестве ответной меры на аналогичный шаг. Он также добавил, что его размещение в Белоруссии является превентивной мерой, направленной именно на предотвращение войны. Поскольку лучшая защита от открытого конфликта, по словам депутата, это способность страны себя защитить.