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34 минуты назад

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

ТАСС

Авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем группировки российских войск "Центр" в течение суток уничтожили более 85 военных и гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По данным Конашенкова, за сутки на указанном направлении уничтожено "свыше 85 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30".

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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