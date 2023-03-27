Минобороны рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем группировки российских войск "Центр" в течение суток уничтожили более 85 военных и гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.