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11 минут назад

Патрушев заявил об уникальном оружии России

Никита Бородкин

У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию. Как сообщает «Российская газета», об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев рассказал о способном уничтожить любого противника оружии России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью изданию Патрушев прокомментировал сообщения СМИ о том, что в марте американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress якобы отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров над островом Готланд в Балтийском море.

«Забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией. На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — заявил Патрушев.

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Он добавил, что у западных политиков, которые находятся в «плену собственной пропаганды», сохраняется уверенность, что США способны нанести России превентивный ракетный удар, на который Москва уже не сможет ответить. По словам секретаря Совбеза РФ, это «недальновидная глупость», которая очень опасна.

Армия,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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