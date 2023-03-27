Патрушев рассказал о способном уничтожить любого противника оружии России

«Забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией. На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — заявил Патрушев.