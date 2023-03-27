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51 минуту назад

Армия России уничтожила польскую установку Krab на купянском направлении

Lenta.ru

Польская самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab уничтожена на купянском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил в понедельник, 27 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России уничтожила польскую установку Krab на купянском направлении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Также на указанном направлении российские войска уничтожили САУ Акация и буксируемую гаубицу Д-30. Помимо этого, подбиты два автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Потери противника в живой силе на указанном участке линии боевого соприкосновения за минувшие сутки составили до 65 человек убитыми и ранеными, отметили в Минобороны России.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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