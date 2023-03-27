Армия России уничтожила польскую установку Krab на купянском направлении

Польская самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab уничтожена на купянском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил в понедельник, 27 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Также на указанном направлении российские войска уничтожили САУ Акация и буксируемую гаубицу Д-30. Помимо этого, подбиты два автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ).