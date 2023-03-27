Патрушев рассказал о способном уничтожить любого противника оружии России

Россия имеет уникальное оружие, которое способно уничтожить любого противника. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал Патрушев.

По его словам, американцы ошибочно полагают, что в случае прямого конфликта Вашингтона с Москвой, после превентивного удара США Россия не сможет нанести ответный удар. Политик назвал такое мнение недальновидной и опасной глупостью.