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1 час назад

Патрушев рассказал о способном уничтожить любого противника оружии России

Lenta.ruиещё 1

Россия имеет уникальное оружие, которое способно уничтожить любого противника. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Патрушев рассказал о способном уничтожить любого противника оружии России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал Патрушев.

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По его словам, американцы ошибочно полагают, что в случае прямого конфликта Вашингтона с Москвой, после превентивного удара США Россия не сможет нанести ответный удар. Политик назвал такое мнение недальновидной и опасной глупостью.

Армия,Николай Патрушев,
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