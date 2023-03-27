Американские военные были замечены на учениях тайваньской армии

Военнослужащие армии США были замечены на учениях тайваньской армии, которые проходят на аваиабазе Ганшань в городе Гаосюн. Об этом сообщает Taiwan News.

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Отмечается, что учения проходили с военнослужащими 117-й бригады 8-го армейского корпуса и моделировали реальные боевые действия, включая атаки с воздуха, обстрелы и газовые атаки.

"Пока войска тренировались, двое иностранцев наблюдали за учениями и фотографировали. Предполагается, что это военнослужащие США, но Восьмой корпус отказался комментировать этот вопрос", - говорится в сообщении.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет принимать в расчет заявления Пекина о том, что поставки оружия Тайваню являются для материкового Китая красной линией. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал США прекратить продажу оружия Тайваню.