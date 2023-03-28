Минэнерго США: РФ обновляет средства доставки СНВ и модернизирует ядерное оружие

Руководитель управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби заявила, что Россия обновляет средства доставки СНВ и модернизирует тактическое ядерное оружие. Об этом она сообщила на слушаниях в конгрессе, передает ТАСС.
«Россия, как она это делает уже несколько лет, продолжает разработку новых средств доставки стратегических ядерных вооружений, а также обновление своего арсенала тактического ядерного оружия», — сказала она.
По ее словам, США следует ускорить темпы модернизации собственного ядерного арсенала.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не усматривает в приостановке Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) признак подготовки к применению ядерного оружия.
По словам Байдена, этот шаг является безответственной ошибкой.
Говоря о приостановке России участия в ДСНВ, глава Белого дома высказал уверенность в том, что США «в состоянии решить это».