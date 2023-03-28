В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
8 минут назад

Минэнерго США: РФ обновляет средства доставки СНВ и модернизирует ядерное оружие

Газета.Ruиещё 7

Руководитель управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби заявила, что Россия обновляет средства доставки СНВ и модернизирует тактическое ядерное оружие. Об этом она сообщила на слушаниях в конгрессе, передает ТАСС.

Минэнерго США: РФ обновляет средства доставки СНВ и модернизирует ядерное оружие
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Россия, как она это делает уже несколько лет, продолжает разработку новых средств доставки стратегических ядерных вооружений, а также обновление своего арсенала тактического ядерного оружия», — сказала она.

По ее словам, США следует ускорить темпы модернизации собственного ядерного арсенала.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не усматривает в приостановке Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) признак подготовки к применению ядерного оружия.

По словам Байдена, этот шаг является безответственной ошибкой.

Говоря о приостановке России участия в ДСНВ, глава Белого дома высказал уверенность в том, что США «в состоянии решить это».

Армия,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий