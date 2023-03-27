Минобороны показало кадры уничтожения целей ВСУ тяжелыми огнеметами "Солнцепек"

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения целей Вооруженных сил Украины с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Видеозапись опубликована в Telegram-канале информагентства ТАСС.

На видео показано, как тяжелая машина в сопровождении бронетранспортера движется по грунтовой дороге, затем бойцы спешиваются, машина разворачивается, поднимает пусковую установку и производит залповый выстрел.

С беспилотника сняты кадры поражения целей в лесном массиве. Количество уничтоженных объектов не раскрывается.

Ранее Минобороны России показало кадры работы расчета 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в зоне специальной военной операции (СВО).

Расстояние до цели, по которой наносят удар, от 15 до 28 км. Огонь корректируют с помощью беспилотника, после камера дрона фиксирует попадание.