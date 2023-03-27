В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Минобороны показало кадры уничтожения целей ВСУ тяжелыми огнеметами "Солнцепек"

3

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения целей Вооруженных сил Украины с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Видеозапись опубликована в Telegram-канале информагентства ТАСС.

На видео показано, как тяжелая машина в сопровождении бронетранспортера движется по грунтовой дороге, затем бойцы спешиваются, машина разворачивается, поднимает пусковую установку и производит залповый выстрел.

С беспилотника сняты кадры поражения целей в лесном массиве. Количество уничтоженных объектов не раскрывается.

Ранее Минобороны России показало кадры работы расчета 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в зоне специальной военной операции (СВО).

Расстояние до цели, по которой наносят удар, от 15 до 28 км. Огонь корректируют с помощью беспилотника, после камера дрона фиксирует попадание.

Командир расчета отметила, что здесь каждый боец друг за друга, и каждый знает свою задачу.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий