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36 минут назад

В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО

Lenta.ruиещё 3

В Литве начались учения истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) НАТО, которые выполняют функции воздушной полиции в небе стран Балтии. Об этом сообщило командование литовской армии, передает ТАСС.

В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тренировочные маневры самолетов, находящихся на авиабазе Зокняй, проходят в районе Паланги и над акваторией Балтийского моря. Отмечается, что участие принимают истребители F-16 польских ВВС и истребители Rafale Военно-воздушных сил Франции. Командование уточнило, что в ходе учений пройдут полеты на малых высотах, а над Балтийским морем выпустят тепловые заряды.

Армия,НАТО,
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