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26 минут назад

Польша оценила будущее украинское наступление

Lenta.ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оценила будущее украинское наступление и призвал не недооценивать силы России. Об это политик заявил в интервью изданию Wall Street Journal, передает РИА Новости.

Польша оценила будущее украинское наступление
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Будет очень, очень тяжело. Большой потенциал и грубую силу русских нельзя недооценивать», — сказал польский лидер.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия полностью уничтожит всю поставленную Киеву западную технику в случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это не какая-то новейшая техника, с которой не знакомы русские», — отметил он.

Риттер пояснил, что российская армия десятилетиями готовилась сражаться с западными танками, обладает противотанковыми системами, созданными поражать такие машины.

«Все оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя», — предрек экс-разведчик.

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