В Молдавии начались учения спецназа Великобритании, Румынии и США

В Молдавии начались совместные военные учения со спецназом Великобритании, Румынии и США Joint Combined Exchange Training (JCET), сообщает Минобороны страны. Они продлятся до 7 апреля, граждан предупредили о перемещении военной техники по дорогам и попросили «не спекулировать» на этом.

Учения <...> направлены на совместную подготовку и обмен опытом между бойцами молдавского, румынского, американского и британского спецназа, а также повышение уровень оперативной совместимости между участвующими контингентами, — указано в заявлении.

Военнослужащие четырех стран проведут стрельбы, прыжки с парашютом и учения в полевых условиях с выполнением конкретных задач. Солдаты батальона специального назначения «Фульгер» Молдавии участвуют в JCET с 2009 года.