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11 минут назад

В Молдавии начались учения спецназа Великобритании, Румынии и США

News.ru

В Молдавии начались совместные военные учения со спецназом Великобритании, Румынии и США Joint Combined Exchange Training (JCET), сообщает Минобороны страны. Они продлятся до 7 апреля, граждан предупредили о перемещении военной техники по дорогам и попросили «не спекулировать» на этом.

В Молдавии начались учения спецназа Великобритании, Румынии и США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Учения <...> направлены на совместную подготовку и обмен опытом между бойцами молдавского, румынского, американского и британского спецназа, а также повышение уровень оперативной совместимости между участвующими контингентами, — указано в заявлении.

Военнослужащие четырех стран проведут стрельбы, прыжки с парашютом и учения в полевых условиях с выполнением конкретных задач. Солдаты батальона специального назначения «Фульгер» Молдавии участвуют в JCET с 2009 года.

С 27 по 31 марта Польша совместно с союзниками по блоку НАТО проведет военные учения в населенном пункте Вистула Спит, который находится близ границы с Калининградской областью России. В учениях примут участие сухопутные и инженерные войска, подразделения военно-морского флота Польши. Прочие страны НАТО представит одна батальонная тактическая группировка.

Армия,Видео,НАТО,
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