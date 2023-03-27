Сложность появления у Украины истребителей из стран ЕС объяснили

«С авиацией надо понимать, что самолет не может все время просто висеть в воздухе, ему надо приземляться, надо взлетать. Соответственно, необходимы аэродромы, большинство из которых на Украине выведены из строя, — сказал Литовкин. — Кроме аэродрома нужны командирская вышка, радиолокаторы, которые будут сопровождать полеты, технико-эксплуатационные части — это такие маленькие заводики на аэродромах, ангары. И еще много другой инфраструктуры, необходимой, чтобы самолет вылетал и возвращался».