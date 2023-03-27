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54 минуты назад

Российские военные под Марьинкой уничтожают технику ВСУ

RT на русском

Российские военные преследуют и уничтожают технику украинских военных на единственной ведущей в Марьинку дороге.

Российские военные под Марьинкой уничтожают технику ВСУ
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом военкору RT Владу Андрице рассказал один из бойцов.

Он уточнил, что ВС России знают два маршрута войск ВСУ под Марьинкой.

«Рассчитывается просто примерно полётное время снаряда и примерно сколько до точки будут ехать машины, пытаемся подстроиться, чтобы поймать машину в нужной нам точке», — сообщил военный.

Народная милиция Донецкой Народной Республики ранее сообщила о множестве тел украинских военных на улицах Марьинки.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что для полного освобождения Марьинки нужно взять под контроль небольшой участок в западной части города.

Армия,СВО,Денис Пушилин,Верховный суд,
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