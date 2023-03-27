СМИ: танкисты ВСУ вернулись на Украину после обучения в Британии

В Минобороны Великобритании заявили, что на Украину вернулись танковые экипажи после прохождения обучения управлению танками Challenger 2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

Полагается, что танки будут использованы в контрнаступлении против России. Учения проходили в течение нескольких недель, украинцев инструктировали британские военные.

Премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил, что Великобритания направит на Украину 14 танков еще в январе этого года. Вскоре после этого, украинские войска были отправлены в Великобританию для учений.

Ожидается, что украинские солдаты и танки прибудут на позиции к весеннему контрнаступлению, которое, как полагают, в настоящее время находится в разработке. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, украинцы «вернутся на родину лучше экипированными, но с не меньшей опасностью».