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33 минуты назад

СМИ: танкисты ВСУ вернулись на Украину после обучения в Британии

Елена Прошина

В Минобороны Великобритании заявили, что на Украину вернулись танковые экипажи после прохождения обучения управлению танками Challenger 2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

СМИ: танкисты ВСУ вернулись на Украину после обучения в Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Полагается, что танки будут использованы в контрнаступлении против России. Учения проходили в течение нескольких недель, украинцев инструктировали британские военные.

Премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил, что Великобритания направит на Украину 14 танков еще в январе этого года. Вскоре после этого, украинские войска были отправлены в Великобританию для учений.

Ожидается, что украинские солдаты и танки прибудут на позиции к весеннему контрнаступлению, которое, как полагают, в настоящее время находится в разработке. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, украинцы «вернутся на родину лучше экипированными, но с не меньшей опасностью».

Напомним, в феврале Уоллес, посетил украинских солдат во время их учений в Бовингтонском лагере в Дорсете. Он отметил решимость бойцов, обучающихся работе на Challenger 2. Он также подчеркнул, что Королевство будет и дальше поддерживать Украины «столько, сколько потребуется».

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