Объекты базирования носителей "Посейдонов" на Камчатке будут готовы к 2024 году

Объекты базирования носителей суперторпед "Посейдон" будут готовы к 2024 году. Об этом сообщает ТАСС в своем Teelgram-канале со ссылкой на источник, близкий к российскому Минобороны.

Фото: Министерство обороны России/РИА «Новости» Министерство обороны России/РИА «Новости»

По информации агентства, объекты береговой инфраструктуры в новом пункте базирования будут предназначены для атомных подводных лодок специального назначения "Белгород" и "Хабаровск".

"Новые подлодки спецназначения "будут участвовать в решении задачи стратегического сдерживания", - говорится в сообщении.

Источник уточнил, что в новую дивизию в составе Подводных сил Тихоокеанского флота войдут не только "Белгород" и "Хабаровск", но и другие подводные лодки.