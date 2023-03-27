Объекты базирования носителей "Посейдонов" на Камчатке будут готовы к 2024 году

Объекты базирования носителей суперторпед "Посейдон" будут готовы к 2024 году. Об этом сообщает ТАСС в своем Teelgram-канале со ссылкой на источник, близкий к российскому Минобороны.
По информации агентства, объекты береговой инфраструктуры в новом пункте базирования будут предназначены для атомных подводных лодок специального назначения "Белгород" и "Хабаровск".
"Новые подлодки спецназначения "будут участвовать в решении задачи стратегического сдерживания", - говорится в сообщении.
Источник уточнил, что в новую дивизию в составе Подводных сил Тихоокеанского флота войдут не только "Белгород" и "Хабаровск", но и другие подводные лодки.
Ранее издание Daily Mail сообщало, что в Британии обеспокоены после решения Путина вооружить ВМФ России "Посейдонами". Аналитики убеждены, что установка может нести заряд, который будет в два раза мощнее "Царь-бомбы".