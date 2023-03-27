Спецоперация на Украине 27 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 27 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 марта 2023 года.

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МО: ПВО РФ за сутки уничтожили 14 беспилотников ВСУ, перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS

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Российская система противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбила 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Также ПВО перехватила семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов. Беспилотники Вооруженных сил Украины были уничтожены в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также в Запорожской области.

В военном ведомстве России отметили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские военные смогли поразить подразделения украинской армии в ДНР и Запорожской области.

В Алёшках в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали жилые дома

Украина обстреляла жилые дома в городе Алёшки на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации муниципалитета Георгия Журавко.

По его словам, от удара жилому фонду был нанесен ущерб. В настоящее время не представляется возможным назвать точное количество домов и характер повреждений. 27 марта эксперты проведут осмотр и фиксацию разрушений.

В результате украинского обстрела никто не пострадал - в медицинские учреждения обращений не зарегистрировано. В городе в прежнем режиме работает мобильная связь, подается электричество, однако его приходится постоянно восстанавливать.

В Лисичанске артиллерийским ударом ВСУ повреждены больница и газопровод

Украинские Вооруженные силы нанесли удар по городу Лисичанску в ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию.

В результате обстрела получил повреждения газопровод, а также многопрофильное медицинское учреждение и жилые дома. При этом в больнице снаряд пробил крышу. Удар велся с помощью артиллерии «натовского» калибра.

В настоящее время газовая служба приступила к ликвидации последствий обстрела на газопроводе. Пострадавших среди населения нет.

Удар по Лисичанску Украина нанесла из артиллерии калибра 155 мм. По населенному пункту было выпущено три снаряда.