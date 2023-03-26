Британия начала транспортировку САУ AS-90 на Украину

Великобритания начала транспортировку самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 на Украину через Польшу . Об этом в своем Telegram-канале Евгений Поддубный .

«Самоходные гаубицы калибра 155-мм были замечены по дороге в логистический центр в Жешуве», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что после передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) практически всех работоспособных самоходных артиллерийских установок (САУ), а именно 30 единиц AS90, британская армия заметила полное отсутствие необходимого количества рабочих машин для обеспечения собственных оборонных нужд и теперь ищет новые САУ на замену предыдущим. Минобороны Британии пытается заключить контракт с производителями САУ K9 Thunder и Archer, чтобы пополнить свои запасы техники.