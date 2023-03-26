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28 минут назад

Эрдоган опубликовал фото беспилотника Bayraktar Kizilelma

Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган опубликовал в своем Twitter фотографию беспилотника Bayraktar Kizilelma.

Эрдоган опубликовал фото беспилотника Bayraktar Kizilelma
Фото: TwitterTwitter

На снимке турецкий президент стоит на фоне БПЛА.

Также Эрдоган заявил, что ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были размещены в непризнанной Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК) в ответ на действия американской стороны.

По словам президента, размещение на севере Кипра БПЛА, в том числе ударных дронов, является ответной мерой на действия Соединенных Штатов, отменивших эмбарго на поставку оружия Кипру.

Он также добавил, что самолеты ВВС Турции при необходимости могут быстро достичь севера острова.

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Ранее Эрдоган говорил, что Анкаре сейчас не о чем говорить с Афинами. Турция ожидает, что «ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу вместо того, чтобы поддерживать ее незаконные инициативы под предлогом солидарности сообщества».

Армия,Реджеп Эрдоган,ЕС,
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