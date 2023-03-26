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26 минут назад

В НАТО сочли "опасной и безответственной" ядерную риторику России

Газета.Ru

В НАТО назвали ядерную риторику России «опасной и безответственной» . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя организации.

В НАТО сочли "опасной и безответственной" ядерную риторику России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Заявление было произнесено на следующий день после того, как президент России Владимир Путин анонсировал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в республике по просьбе белорусской стороны — «так же, как США давно это делают на территории своих стран-союзниц».

«НАТО не дремлет и внимательно следит за ситуацией. Мы не увидели в ядерной политике России каких-либо перемен, которые бы требовали от нас ответных модификаций», — заявили в НАТО.

В НАТО сочли «полностью ошибочным» обоснование российской ядерной политики отсылкой к схожим шагам НАТО.

«Союзники по НАТО действуют в полном соответствии со своими международными обязательствами. Россия последовательно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями, совсем недавно приостановив свое участие в новом договоре СНВ», — заявил представитель НАТО.

ЕС предупредил об ответе на размещение ядерного оружия в Белоруссии

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ.

Армия,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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