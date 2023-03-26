В НАТО сочли "опасной и безответственной" ядерную риторику России

В НАТО назвали ядерную риторику России «опасной и безответственной» . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя организации.

Заявление было произнесено на следующий день после того, как президент России Владимир Путин анонсировал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в республике по просьбе белорусской стороны — «так же, как США давно это делают на территории своих стран-союзниц».