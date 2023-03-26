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52 минуты назад

Минобороны высказалось о взрыве в Тульской области

Lenta.ruиещё 16

Украина предприняла попытку атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Стриж» в Тульской области. Так взрыв в городе Киреевск прокомментировали в Минобороны России, передает ТАСС.

Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что система навигации упавшего украинского дрона была выведена из строя системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21». Беспилотник упал в районе Киреевска, потеряв ориентацию.

«Группировка российских средств ПВО, развернутая в Тульской области, обеспечивает надежное прикрытие с данного направления. На месте падения БПЛА работают специалисты Минобороны, МЧС и правоохранительных органов», — сказано в сообщении ведомства.

В Тульской области произошел взрыв

26 марта в городе Киреевске Тульской области произошел взрыв. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы района, взрыв прозвучал в 15:19 на Дорожной улице. Три человека получили ранения. По данным Минздрава, здоровью пострадавших ничто не угрожает.

Армия,Минобороны России,
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