Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой

Украина предприняла попытку атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Стриж» в Тульской области. Так взрыв в городе Киреевск прокомментировали в Минобороны России, передает ТАСС.

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В ведомстве уточнили, что система навигации упавшего украинского дрона была выведена из строя системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21». Беспилотник упал в районе Киреевска, потеряв ориентацию.

«Группировка российских средств ПВО, развернутая в Тульской области, обеспечивает надежное прикрытие с данного направления. На месте падения БПЛА работают специалисты Минобороны, МЧС и правоохранительных органов», — сказано в сообщении ведомства.