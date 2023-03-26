Под Сватово уничтожили командира украинского разведотряда «Бешкетники Сирка»

В боях под Сватово российскими военными был уничтожен командир украинского националистического разведывательного отряда «Бешкетники Сирка» Иван Щеголев , известный как «Щегол». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что в 2016 году Щеголев присоединился к батальону украинских националистов «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) и принимал участие в боевых действиях под руководством ранее уничтоженного комбата 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Да Винчи.