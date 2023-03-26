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Times назвала ежесуточные потери Украины в боях за Артемовск

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Украинские военные каждый день погибают в боях за Артёмовск (Бахмут). Суточные потери составляют от 100 до 200 человек, пишет The Sunday Times.

Большие потери, пояснил автор статьи, могут привести к тому, что власти Украины будут вынуждены принять решение о сдаче города.

По его оценке, в настоящее время украинские военачальники выбирают между удержанием Артемовска любой ценой и отходом на укрепленные позиции в Славянске и Краматорске.

Западные официальные лица, напомнил обозреватель, неоднократно заявляли о том, что город не имеет стратегического значения. Соответственно, главе Украины Владимиру Зеленскому следует принять решение об оставлении населенного пункта.

В частности, немецкая разведка в январе 2023 года оценила уровень потерь в боевых действиях и предупредила Киев о том, что при такой интенсивности боев ВСУ не хватит резервов для запланированного на весну контрнаступления.

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Уточняется, что в Артемовске и его окрестностях ВСУ потеряли порядка 50% подготовленных западными инструкторами солдат и офицеров.

По данным автора статьи, за обороной города стоит желание украинских военачальников любой ценой разбить ЧВК «Вагнер», получить повышение в званиях и высокие государственные награды.

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