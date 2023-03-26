NYT: в Азии началась крупнейшая гонка вооружений

В Азии началась самая значительную гонка вооружений со времен Второй мировой войны. Об этом пишет издание The New York Times. Газета отмечает, что страны Индо-Тихоокеанского региона готовятся к войне, но надеются ее предотвратить.

Фото: Akio Kon/AP Akio Kon/AP

«Обеспокоенные наращиванием вооруженных сил Китая и территориальными угрозами — наряду с войной России на Украине и сомнениями в решимости США — страны региона увеличивают оборонные бюджеты, совместную подготовку, производство оружия и боеспособную инфраструктуру», — пишет издание.

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NYT подчеркивает, что встреча президентов России и Китая в Москве «указала на мощные силы, выступающие против Запада». При этом появление премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киеве в это же время подчеркнуло, что конфликт на Украине может быстро «переплестись с борьбой за власть за тысячи километров» .

Председатель КНР Си Цзиньпин стремится достичь «национального омоложения», которое будет включать в себя вытеснение Соединенных Штатов с поста доминирующего законодателя в регионе, пишет NYT. В ответ многие соседи Китая — и Соединенные Штаты — обращаются к жесткой силе, ускоряя самую значительную гонку вооружений в Азии со времен Второй мировой войны.

Многие страны надеются, что усиление вооруженных сил стран Азии помешает Китаю «пойти дальше», но это наращивание также отражает снижение уровня доверия к Соединенным Штатам, говорится в статье. «Война на Украине истощила политический капитал и материальную поддержку США. Во многих азиатских столицах сомневаются в способности американских вооруженных сил остановить продвижение Китая», — указывает издание.

В начале марта тысячи американских солдат присоединились к тайским и южнокорейским войскам на пляже в Таиланде для участия в одних из крупнейших ежегодных военных учений в Азии.

26 февраля канцлер Германии Олаф Шольц в Нью-Дели на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что страны планируют активнее сотрудничать в области вооружений.