За минувшую неделю на Украине погибли трое поляков, воевавших за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в Польши Михаил Дворчик.

«Утром в больнице Днепра скончался тяжелораненый доброволец. Это трагическая неделя — всего погибли три наших соотечественника, воевавших на стороне Украины», — написал Дворчик.

Он также рассказал о судьбе тяжелораненого волонтера, который сейчас находится в Киеве.

«Состояние раненого добровольца настолько улучшилось, что в скором времени он через Львов отправится в деревню», — уточнил член совета польских министров.

25 марта Дворчик информировал о гибели польского наемника на Украине. Помимо этого, он писал о двух раненных несколько дней назад военных, которые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.