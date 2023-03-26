Бойцам ЧВК «Вагнер» пришлось эвакуировать жителей Артемовска под обстрелами

Бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» приходится продолжать активную эвакуацию мирных жителей из восточной и южной части Артемовска под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил корреспондент РИА Новости.

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По словам одного из российских военных, украинские солдаты видят, что людей пытаются эвакуировать, и намеренно бьют по ним из крупнокалиберных орудий. «Хотят людей уничтожить, чтобы как можно меньше правды сказали, что тут происходит. Хотят как можно больше убрать "мирняка" и спокойнее им будет», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в итоге мирных жителей приходится выводить пешком, поскольку задействовать в таких операциях транспорт слишком опасно. При этом в последние дни обстрелы частного сектора на юге Артемовска военнослужащими ВСУ усилились.