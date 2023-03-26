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31 минуту назад

Бойцам ЧВК «Вагнер» пришлось эвакуировать жителей Артемовска под обстрелами

Lenta.ru

Бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» приходится продолжать активную эвакуацию мирных жителей из восточной и южной части Артемовска под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил корреспондент РИА Новости.

Бойцам ЧВК «Вагнер» пришлось эвакуировать жителей Артемовска под обстрелами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам одного из российских военных, украинские солдаты видят, что людей пытаются эвакуировать, и намеренно бьют по ним из крупнокалиберных орудий. «Хотят людей уничтожить, чтобы как можно меньше правды сказали, что тут происходит. Хотят как можно больше убрать "мирняка" и спокойнее им будет», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в итоге мирных жителей приходится выводить пешком, поскольку задействовать в таких операциях транспорт слишком опасно. При этом в последние дни обстрелы частного сектора на юге Артемовска военнослужащими ВСУ усилились.

Ранее в марте советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин объяснил усиление обстрелов городов в республике из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По его словам, это связано с тем, что с тем, что ВСУ отброшены дальше от Донецка и от своих рубежей.

Армия,Ян Гагин,Денис Пушилин,
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