Зеленский: Украина потратит более $500 млн на закупку дронов

Правительство Украины выделит не менее 20 млрд гривен (более $541 млн) на закупку беспилотников для вооруженных сил страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает газета "Коммерсантъ".

Фото: Natacha Pisarenko/AP Natacha Pisarenko/AP

Как рассказал президент, на этой неделе кабмин страны принял несколько важных решений.

"В частности, отмечу решение, которое активизирует производство беспилотников. Всего в этом году как минимум 20 млрд гривен будет направлено на закупку дронов для наших воинов", — передает "Ъ" слова Зеленского .