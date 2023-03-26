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42 минуты назад

Зеленский сообщил, что Украина потратит более $500 млн на закупку дронов

Газета.Ru

Правительство Украины выделит не менее 20 млрд гривен (более $541 млн) на закупку беспилотников для вооруженных сил страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает газета "Коммерсантъ".

Зеленский: Украина потратит более $500 млн на закупку дронов
Фото: Natacha Pisarenko/APNatacha Pisarenko/AP

Как рассказал президент, на этой неделе кабмин страны принял несколько важных решений.

"В частности, отмечу решение, которое активизирует производство беспилотников. Всего в этом году как минимум 20 млрд гривен будет направлено на закупку дронов для наших воинов", — передает "Ъ" слова Зеленского .

Ранее глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь анонсировал дополнительные закупки беспилотников на сумму более $860 млн для нужд армии. По его словам, генштаб ВСУ планирует создать 60 ударных рот, которые будут использовать беспилотные технологии.

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