Зеленский: Украина потратит более $500 млн на закупку дронов

Правительство Украины выделит не менее 20 млрд гривен (более $541 млн) на закупку беспилотников для вооруженных сил страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает газета "Коммерсантъ".
Как рассказал президент, на этой неделе кабмин страны принял несколько важных решений.
"В частности, отмечу решение, которое активизирует производство беспилотников. Всего в этом году как минимум 20 млрд гривен будет направлено на закупку дронов для наших воинов", — передает "Ъ" слова Зеленского .
Ранее глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь анонсировал дополнительные закупки беспилотников на сумму более $860 млн для нужд армии. По его словам, генштаб ВСУ планирует создать 60 ударных рот, которые будут использовать беспилотные технологии.