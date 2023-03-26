В США предрекли скорое завершение СВО

Предстоящее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет шагом к скорому завершению специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью Sky News Шон Белл.

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По его мнению, в ходе наступления украинские солдаты быстро выдохнутся, а «западная военная поддержка хрупка».

«Уже есть признаки того, что поставки умного вооружения в лучшем случае ограничены, а в худшем — подходят к концу», — предрек эксперт.

Он уточнил, что предстоящие боевые столкновения могут стать заключительной главой конфликта на Украине.

О планах провести ряд наступательных операций ранее заявлял глава сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, Киев планирует воспользоваться якобы наступившей усталостью частей частной военной компании «Вагнер».