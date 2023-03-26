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43 минуты назад

В США предрекли скорое завершение СВО

Lenta.ru

Предстоящее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет шагом к скорому завершению специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью Sky News Шон Белл.

В США предрекли скорое завершение СВО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его мнению, в ходе наступления украинские солдаты быстро выдохнутся, а «западная военная поддержка хрупка».

«Уже есть признаки того, что поставки умного вооружения в лучшем случае ограничены, а в худшем — подходят к концу», — предрек эксперт.

Он уточнил, что предстоящие боевые столкновения могут стать заключительной главой конфликта на Украине.

О планах провести ряд наступательных операций ранее заявлял глава сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, Киев планирует воспользоваться якобы наступившей усталостью частей частной военной компании «Вагнер».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, сообщал о подготовке украинской стороной наступления в Запорожской области.

Армия,Александр Сырский,Шон Белл,Владимир Рогов,
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