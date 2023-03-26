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В ДНР рассказали о десятках сдавшихся в плен бойцов ВСУ

Около 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным на территории Донецкой народной республики (ДНР) за последние две недели. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

В ДНР рассказали о десятках сдавшихся в плен бойцов ВСУ
© Lenta.ru

«Большая часть оружие сложила добровольно, желая спасти свою жизнь», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в основном среди сдавшихся в плен были десятки украинских бойцов, воевавших на угледарском, донецком и авдеевском направлениях.

Ранее в марте пленный боец ВСУ Евгений Иванников заявил, что на передовую отправляют даже людей с инвалидностью из-за нехватки военнослужащих в подразделениях. Военный признался, что его подразделение, стоявшее в тылу, расформировали из-за нехватки людей и отправили на передовые позиции. При этом он уточнил, что там оставались только те, кто имел проблемы со здоровьем или был в возрасте.

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