Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили 16 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при захвате бетонного завода, который располагается близ «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ) в Артемовске. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает РИА Новости.

Территория предприятия была зачищена российскими военными в середине марта. Как рассказали участники штурма предприятия, между ними и украинскими солдатами завязался серьезный бой, в результате которого восемь бойцов ВСУ были взяты в плен, а 16 — уничтожены.

«[Украинские военные] пытались эвакуировать "трехсотого" (раненого), наши зашли с той стороны, им было оказано сопротивление», — пояснил один из участников боя.

По его словам, в итоге российские военные также смогли захватить в качестве трофеев несколько автоматов Калашникова и гранатометов производства стран НАТО.