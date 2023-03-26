Опубликовано видео уничтожения российским БПЛА украинской гаубицы

На кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» вывел из строя очередную буксируемую гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) ДНР «Каскад».

На кадрах видно, как ударный беспилотник поражает стоящую на открытом пространстве украинскую гаубицу.