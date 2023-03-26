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31 минуту назад

Опубликовано видео уничтожения российским БПЛА украинской гаубицы

Lenta.ruиещё 1

На кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» вывел из строя очередную буксируемую гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) ДНР «Каскад».

На кадрах видно, как ударный беспилотник поражает стоящую на открытом пространстве украинскую гаубицу.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы из шестого стрелкового батальона девятой бригады первого Донецкого армейского корпуса уничтожили пункты временной дислокации украинских военных на авдеевском направлении.

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