Главкома ВМС Норвегии Андерсена обеспокоили российские подлодки

Российские современные подводные лодки могут представлять угрозу для США и Европы. Об этом заявил командующий ВМС Норвегии Руне Андерсен.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

«Эти [российские] подводные лодки современные, бесшумные и оснащены современными ракетами. <…> Они могут представлять угрозу стратегическим объектам в США и Европе», — подчеркнул Руне Андерсен в эфире норвежского телеканала TV2.

Также он подчеркнул, что ВМС страны отмечает рост российского присутствия за пределами Норвегии. По его словам, подводные лодки «Северодвинск» и «Юрий Долгорукий» регулярно действуют в Северной и Южной Атлантике.