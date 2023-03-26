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1 час назад

Главкома ВМС Норвегии Андерсена обеспокоили российские подлодки

Ura.Ru

Российские современные подводные лодки могут представлять угрозу для США и Европы. Об этом заявил командующий ВМС Норвегии Руне Андерсен.

Главкома ВМС Норвегии Андерсена обеспокоили российские подлодки
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

«Эти [российские] подводные лодки современные, бесшумные и оснащены современными ракетами. <…> Они могут представлять угрозу стратегическим объектам в США и Европе», — подчеркнул Руне Андерсен в эфире норвежского телеканала TV2.

Также он подчеркнул, что ВМС страны отмечает рост российского присутствия за пределами Норвегии. По его словам, подводные лодки «Северодвинск» и «Юрий Долгорукий» регулярно действуют в Северной и Южной Атлантике.

Ранее журналисты из Newsweek отмечали, что на Западе растет тревога в связи с возможностями российского флота. Авторы издания подчеркивают, что подлодки напоминают американцам о временах холодной войны. Кроме того, в ВМФ РФ отмечали, что в 2023 году флот пополнится пятью субмаринами — атомными и дизельными.

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