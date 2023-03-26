Мобилизация: последние новости на сегодня 26 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 марта 2023, в материале «Рамблера».

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Около тонны гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Общественной палаты Балашихи

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Общественная палата Башкирии накануне отправила на фронт полную «Газель» предметов первой необходимости, продуктов, медикаментов и средств личной гигиены. Об этом сообщает агентство «Большая Башкирия».

В публикации уточняется, что гуманитарный груз передадут волонтеры благотворительного фонда «Za Отчиzну». В сборе приняли участие образовательные учреждения, предприятия и неравнодушные жители.

Глава ВМА Крюков призвал ввести военные медицинские дисциплины в гражданские вузы

Военно-полевая терапия, хирургия и прочие особенности военных медицинских дисциплин должны быть в программе гражданских вузов. Врачи смогут получить важный опыт оказания медицинской помощи при огнестрельных ранениях и ранах, полученных от взрыва. Такое мнение выразил начальник Военно-медицинской академии, академик РАН Евгений Крюков в эфире «Военной приемки», передает «Звезда».

Он считает, что хирург обязан знать, как оказать помощь при огнестрельных ранениях или тяжелой минно-взрывной травме. Однако сегодня российские врачи не обладают такими навыками. Крюков считает, что необходимо внести изменения в программы обучения гражданских вузов и обратить внимание на военно-полевую терапию и опыт военного здравоохранения.

В ХМАО проходят реабилитационные мероприятия для военнослужащих

В Ханте-Мансийском автономном округе проходят реабилитационные мероприятия для российских военнослужащих, принявших участие в боевых действиях на Украине. Специалисты помогают солдатам вернуться к обычной жизни после тяжелых ранений, пишет официальный информационный портал органов местного самоуправления Ханты-Мансийска.