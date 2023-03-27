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47 минут назад

В Минобороны Украины призвали журналистов не говорить о контрнаступлении

Lenta.ruиещё 3

Замминистра обороны Украины Анна Маляр напомнила в Telegram о том, кто имеет право обнародовать информацию о военных планах армии, призвав журналистов не поднимать тему о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны Украины призвали журналистов не говорить о контрнаступлении
Фото: Libkos / APLibkos / AP

«Стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве — Верховный Главнокомандующий (Президент), Министр обороны, Главнокомандующий», — подчеркнула она.

Маляр попросила сотрудников СМИ не задавать экспертам вопросы о контрнаступлении, а также не писать посты на эту тему в социальных сетях. По ее словам, информация также является оружием, которая используется в ходе боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в настоящее время не могут перейти в контрнаступление на восточном направлении. Он отметил, что для возобновления мирных переговоров с Россией «не сформировано абсолютно никаких условий».

Армия,СВО,Анна Маляр,Владимир Зеленский,
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