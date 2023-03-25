В России призвали трудоустроить всех помилованных заключенных из ЧВК «Вагнер»

Правозащитник отметил, что для таких граждан важно создать условия, чтобы помочь вернуться к нормальному образу жизни. По мнению Гусева, если каждый помилованный вагнеровец займет рабочее место, это будет эффективнее, чем «проверять их с утра до вечера».

Он объяснил, как стоит организовать работу, чтобы массовое помилование заключенных не привело к всплеску преступности в России.

«Местные власти должны четко представлять, что ряд этих людей имеет большую зависимость от того, чтобы совершать и в дальнейшем такие проступки. За ними нужен специальный контроль», — пояснил Гусев.

Член СПЧ полагает, что все не должно сводиться к каждодневным проверкам бывших заключенных. Он подчеркнул, что помилованным важно предоставлять достойные места для трудоустройства.

Гусев также призвал не делить граждан на людей с тюремным прошлым и без. Проступок может совершить каждый, если окажется в кризисной ситуации без работы и денег, подытожил он.