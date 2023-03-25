Стало известно об участившихся случаях распития алкоголя украинскими военными

Украинские военные стали чаще пить спиртные напитки прямо на службе. Об этом стало известно журналистам «Страна.ua», о чем они написали в Telegram-канале местного издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно публикации, в последнее время участились обвинительные приговоры военнослужащим, которые распивали алкоголь во время несения службы. Отмечается, что чаще всего суд назначает солдатам стандартный штраф в 17 тысяч гривен (35 тысяч рублей).

Помимо этого, журналисты портала привели несколько примеров подобных случаев. Так, например, судебные органы Закарпатской области Украины, а также подконтрольных Киеву районов ДНР и Запорожья ограничились лишь штрафами в качестве меры наказания военных, уличенных в пьянстве на службе.