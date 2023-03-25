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Западные журналисты раскрыли правду о численности Интернационального легиона ВСУ

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Журналисты New York Times заявили о том, что в Интернациональном легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат лишь полторы тысячи человек, а не 20 тысяч, как утверждают власти страны. Правду о численности подразделения им удалось раскрыть в ходе собственного расследования его деятельности.

«Украинские официальные лица изначально хвастались, что им удалось завербовать в легион 20 тысяч добровольцев, но на самом деле эта цифра значительно ниже. Сейчас в организации насчитывается около 1,5 тысячи членов, говорят люди, знакомые с положением дел. Вербовка застопорилась», — говорится в материале западных журналистов.

Также они поговорили со многими бывшими членами Интернационального легиона, которые признались, что подделывали факты из своей биографии ради службы в этой структуре. Некоторые из них заявляли об опыте участия в боевых действиях на стороне США, которого в реальности не было, другим помогал попасть на службу придуманный стаж в различных спецподразделениях.

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При этом на проверку данных украинская сторона тратила не более 10 минут на человека. Из-за этого в легионе продолжительное время одну из руководящих позиций занимал ранее осужденный на Украине за нарушение правил обращения с оружием гражданин Польши. Во время службы в легионе он, по данным журналистов, воровал боеприпасы и приставал к женщинам. Прибывший на Украину инструктор, который должен был навести в организации порядок, как пишет New York Times, «погряз в хаосе».

Ранее британский наемник Джозеф Макдональд рассказал о боевых действиях на Украине. Он предупредил, что принимать в них участие — нелегкая задача, а примкнувшие к ВСУ иностранные добровольцы массово дезертируют из-за страха перед обстрелами.

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